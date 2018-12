Arjen en zijn gezin maken hun huis duurzaam, dit gaat het kosten

Wat kost dat?

Het geld dat je bespaart op je energierekening moet altijd meer zijn dat de kosten van de investeringen. Als Arjen naar zijn eigen gezinssituatie kijkt, heeft hij nog geen idee hoe het precies voor hem zal uitpakken.

Hij verwacht niet dat zijn maandelijkse kosten in de toekomst heel erg veel zullen gaan dalen. "Mijn gasrekening heb ik straks niet meer. Ik betaal nu 60 euro per maand aan gas. Maar als ik bijvoorbeeld een warmtepomp heb, ga ik fors meer elektriciteit gebruiken. Daar komt wel 40 euro per maand bij. Daarom hoop ik dat onze wijk overgaat op het warmtenet."

Onduidelijk vervelend

De onduidelijkheid vindt Arjen vervelend. "Ik had graag gezien dat we beter geïnformeerd zouden worden door de gemeente. Er zijn al mensen uit de wijk vertrokken, omdat ze bang zijn dat ze heel veel geld moeten gaan betalen."

De Utrechter besluit: "Ik ben eigenlijk vrij genuanceerd onder het hele verhaal. Ik wil me er vooral goed in verdiepen en laat me graag beter informeren. Ik vind niet dat we alles op alles moeten zetten om van het gas af te gaan. Alleen als er goede oplossingen zijn en als we daarmee echt die CO2-uitstoot omlaag krijgen. We zullen het vooral moeten afwachten."