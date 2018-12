Verdachte Rotterdamse schoolmoord mishandelde eerder jonge ex-vriendinnen

Bekir E. stond in augustus dit jaar terecht in de rechtbank van Rotterdam. Hij moest voor de politierechter verschijnen omdat hij verdacht werd van het mishandelen en bedreigen van Humeyra en haar oudere zus, zo blijkt uit de uitspraak die vandaag is verschenen.

Veroordeeld voor doodsbedreigingen

Daarin staat dat hij is veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het mishandelen en met de dood bedreigen van Humeyra en haar zus. Daarnaast kreeg hij een contactverbod van twee jaar opgelegd en moest hij een geldboete van 750 euro betalen aan Humeyra. Bekir ging hier tegen in beroep.

De 16-jarige Humeyra deed na een periode van mishandeling, bedreiging en stalking haar verhaal bij de politie. Een rechtszaak volgde in augustus waarin duidelijk werd dat Bekir haar meerdere malen met de dood had bedreigd. Humeyra zei toen: "Ik ben bang voor alle gevolgen maar heb uiteindelijk vandaag toch alles verteld."

Bekir is zwakbegaafd

Tijdens die zitting werd ook een rapport van Reclassering Nederland doorgenomen. Daarin werd vastgesteld dat Bekir een bipolaire stemmingsstoornis heeft en zwakbegaafd is. Hij bleek afhankelijk van cannabis en alcohol.

Er was ook een patroon te zien van relationeel geweld. Hij had eerder relaties met jonge vrouwen. Wanneer deze vrouwen afstand van hem namen, toonde Bekir onder meer dreigend en fysiek agressief gedrag tegen de vrouwen.

'Hij was boos en sloeg me'

En het was duidelijk dat hij dat ook bij Humeyra deed. Zij vertelde: "Ik had een relatie met Bekir. In mei was ik in zijn woning in Rotterdam. Mijn vriendin belde mij en ik vertelde haar dat ik bang was. Daarom werd Bekir boos op me. Ik ging toen schreeuwen tegen hem. Hij werd boos omdat ik schreeuwde en sloeg mij hard in mijn gezicht."