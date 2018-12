Humeyra deed aangifte, maar werd vermoord: 'Neem stalking serieuzer'

De laatste jaren is het vaker voorgekomen dat een vrouw aangifte deed van stalking, maar daarna door haar stalker toch werd vermoord. In Utrecht gebeurde het deze zomer nog. Een 24-jarige studente werd daar doodgestoken door haar ex. In de weken daarvoor werd ze door hem gestalkt.

Linda en Raja ook gestalkt

Vier jaar geleden was Nederland in schok van een soortgelijk verhaal. Een 28-jarige verpleegster, Linda van der Giesen, werd op de parkeerplaats van het ziekenhuis doodgeschoten door haar ex, ook zij deed meldingen van stalking.

In datzelfde jaar werd ook Raja Draaisma (34) doodgeschoten, nadat ze werd gestalkt en geïntimideerd door haar ex. De politie was ook hiervan op de hoogte.