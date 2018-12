Verdachte schoolmoord had Humeyra (16) eerder bedreigd en mishandeld

Bekir E., die ervan wordt verdacht gisteren de 16-jarige Humeyra te hebben doodgeschoten op haar Rotterdamse school, was in augustus veroordeeld omdat hij haar had bedreigd en mishandeld. Omdat hij in hoger beroep was gegaan, was hij op vrije voeten.

Dat heeft de politie laten weten. Drie kwartier nadat ze werd werd doodgeschoten op haar middelbare school, had Humeyra een afspraak bij de politie. Bekir E. had een contactverbod, maar zou haar desondanks hebben gestalkt. Lees ook: Verdachte schoolmoord overtrad contactverbod, slachtoffer (16) deed melding bij politie Bekir E. is in het verleden meerdere keren veroordeeld omdat hij tegen verschillende mensen geweld heeft gebruikt. In augustus heeft hij voor het laatst voor de rechter gestaan, voor bedreiging en mishandeling van Humeyra. Hij werd schuldig bevonden en kreeg een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke celstraf. Voorwaarden Doordat hij in hoger beroep ging, ging de celstraf nog niet in. Wel werden voorwaarden opgelegd: hij stond onder toezicht van de reclassering en mocht ook geen contact met Humeyra opnemen. Maar hij hield zich daar niet aan. Vorige week deed Humeyra aangifte van stalking tegen hem, waarna de politie een sporenonderzoek instelde. Voor dat onderzoek had Humeyra gisteren om 14.00 uur een afspraak met de recherche. Kort daarvoor werd ze gedood. Vluchten Humeyra liep gisteren het Designcollege in Rotterdam uit toen ze Bekir E. tegenkwam. De man rende haar schietend tegemoet. Humeyra vluchtte nog naar de fietsenstalling, maar kon niet aan de kogels ontkomen. Ze overleed ter plaatse. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde met afschuw en verdriet op de schietpartij en bezocht vandaag de klas van Humeyra. Ze zat in het laatste jaar van de vmbo-opleiding. Doodgeschoten Humeyra deed aangifte stalking Lees ook: 16-jarig meisje doodgeschoten in Rotterdam: dit weten we nu