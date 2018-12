Eerste veroordeling straatintimidatie: boete na lastigvallen vrouwen

Sissen, uitschelden, naroepen

Rotterdam heeft intimidatie op straat sinds dit jaar verboden zodat vrouwen veilig over straat kunnen. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel. Speciaal voor de regel is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast.

El F. zal vermoedelijk niet lang de enige zijn die voor straatintimidatie is veroordeeld. Binnenkort moeten vijf anderen zich verantwoorden voor de rechter. Ook in Amsterdam is het verboden, maar daar zijn nog geen verdachten opgepakt.