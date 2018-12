Pleidooi voor landelijke regels na drama zwemles: 'Woest om verhaal Aryan (3)'

Zwemgroep vaak te groot

Zo vindt de SP dat er bijvoorbeeld een maximum moet komen van het aantal kinderen dat in een groep les krijgt. "Ook willen we een minimum aantal begeleiders per groep en bepaalde opleidingseisen voor zwemleraren."

SP'er Van Nispen vervolgt: "Voor kinderopvangen en scholen gelden ook allerlei landelijke regels. Het is toch raar dat we dat voor zwemlessen niet hebben. En dat er voor instructeurs geen verplichte opleiding is."

Zorgen

Uit onderzoek dat de SP deed, bleek dat ouders ook voor één landelijk zwemdiploma zijn en voor één organisatie die zwemlesaanbieders controleert. De overheid zou daar een actieve rol bij moeten spelen.

Veel ouders op de Facebookpagina van RTL Nieuws zijn niet tevreden over de manier waarop het nu is geregeld. "Als er meteen tijdens de eerste zwemles iets misgaat, doet het zwembad echt iets fout. Dit mag niet kunnen'', zegt Nini. Sharon Drost vindt drie jaar voor een eerste zwemles ook wel erg jong, en vraagt zich af of dit verstandig is.

Over de minimumleeftijd waarop kinderen mogen beginnen met lessen, zijn geen regels.