Aboutaleb praat met klasgenoten doodgeschoten Humeyra: 'Woede en verdriet'

'Verdrietige sfeer'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak vanochtend met veel van hen. "Er is een hele verdrietige sfeer op de school, maar er zijn wel hele sterke docenten en de leerlingen zijn ook sterk. Ik heb echt waardering voor de school."

Op het Designcollege is een gedenkplek met kaarsjes en bloemen ingericht, waarbij leerlingen in een boek kunnen schrijven. Ook staat er een herdenkingsboom, waar leerlingen briefjes in kunnen hangen, waar condoleances op staan geschreven.

'Heel veel onbegrip'

"Ik ben ook de klas in geweest waar het slachtoffer normaal gesproken deel van uitmaakt. Er heerst een sfeer van woede en verdriet en er is heel veel onbegrip." Aboutaleb praatte zo'n half uur met de klasgenoten van Humeyra. "Ze vertelden mij hoe de laatste schooldag van haar eruit zag. Ze zijn verdrietig dat hun klasgenoot uit hun midden is genomen."