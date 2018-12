Howick en Lili vieren kerst zonder moeder: 'Onzekerheid blijft'

Herenigd met kerst

De advocaat vertelt dat Armina en haar kinderen hadden gehoopt dat ze voor de kerst herenigd zouden zijn in ons land. "En dat ze na alle onrusten eindelijk voorgoed bij elkaar zouden kunnen zijn. Dat was hun grootste wens."

Advocaat Scholtes vervolgt: "De aanvraag voor een verblijfstatus voor Armina is op de grote stapel terechtgekomen. Omdat we nog altijd niets hebben gehoord, is hereniging met de kinderen voor de kerst nu niet meer mogelijk is. Het geloof in een terugkeer is niet minder geworden, maar Armina gelooft het pas echt als ze hier is."

Pleeggezin

Naar omstandigheden gaat het goed met Howick en Lili. Ze wonen in een pleeggezin, ergens in het land. "Met Armina gaat het nog altijd niet heel goed. Het lange wachten en die onzekerheid over haar eigen situatie zijn niet goed voor haar. Ze heeft behandeling nodig voor haar psychische problemen."

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat ze niet op dit individuele geval in willen gaan.