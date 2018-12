Scholieren aangedaan na dodelijke schietpartij: 'We waren heel bang'

De politie heeft een 31-jarige man aangehouden en is een groot onderzoek gestart bij de middelbare school voor vmbo-scholieren. Iedereen die dat nodig heeft, krijgt hulp, liet de politie eerder weten.

De schietpartij heeft grote impact op de leerlingen van de school. "Het was afschuwelijk", laat een leerling weten aan RTL Nieuws.

'Man liep school in'

Een andere leerling, die op het moment van de schietpartij binnen zat, vertelt dat hij een man de school in zag rennen. "Toen hoorden we twee schoten. We dachten eerst nog dat het misschien vuurwerk was, dus eigenlijk was toen nog niemand bang. Maar daarna zagen we mensen wegrennen en die verspreidden zich over de straat." De leerling hoorde toen nog meer schoten. "Acht in totaal. Toen dacht ik: dit kan niet, ik moet zo snel mogelijk weg. Er ging echt zo veel door mijn hoofd heen, dat ik echt niet wist wat ik moest doen."