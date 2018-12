Eindelijk erkenning voor doodgeboren kind: 'Haar dood is niet voor niets geweest'

Het was haar eerste zwangerschap, in 2007. En alles leek goed te gaan met Natasja en haar baby, totdat ze was uitgerekend. "Ik voelde haar nog maar 1 of 2 keer per dag. Daarom werd ik meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. 'Alle apparaten geven groen licht', zeiden de artsen. Dus we gingen opgelucht naar huis."

Naasten konden rouwen, Natasja moest bevallen

De volgende ochtend zocht Natasja thuis met een apparaatje naar de hartslag van Jolie. Niets. "Ik dacht alleen maar: hoe kan dit nou? Alles was toch goed?" Jolie bleek overleden te zijn, in de buik van Natasja. Haar naasten konden gaan rouwen, maar zij moest nog bevallen. "Ik dacht eerst: doe maar een algehele narcose. Maar dat doen ze niet, het is beter voor de verwerking om natuurlijk te bevallen. Achteraf kan ik dat beamen."