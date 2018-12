Onderzoek naar privacyschending tennisbond

Sinds de nieuwe privacywetgeving van kracht is, heeft de autoriteit veel klachten ontvangen van leden van sportbonden die zich stoorden aan belacties, mailtjes of reclame per post. De sporters konden zich niet herinneren ooit toestemming hiervoor te hebben gegeven.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, slaat in de sportbranche de balans steeds vaker door naar de commerciële kant.