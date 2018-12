Eerste zwemles gaat fout: Aryan (3) verdrinkt bijna en wordt gereanimeerd

Vader Assad Khan beseft nu pas wat er eigenlijk is gebeurd, twee dagen na het ongeluk in het Inge de Bruijn zwembad in Barendrecht. "Hiervoor was ik nog in een shock", vertelt hij aan RTL Nieuws. Hij doet vanuit het ziekenhuis emotioneel zijn verhaal, omdat hij hoopt dat geen enkele ouder dit ooit hoeft mee te maken.

Vol verwachting naar het bad

Zijn 3-jarige zoontje Aryan was in Barendrecht toegelaten om zijn eerste zwemlessen te gaan volgen, nadat hij vorige week een introductieles had gehad. Zaterdag ging de moeder van Aryan dan ook vol verwachting mee naar het zwembad voor de eerste les. Helaas mocht ze er zelf niet bij zijn, ze moest haar zoontje afgeven aan de zwemlerares.

"Dat gaat altijd zo bij ons", vertelt directeur van het zwembad André van Kesteren. "Als ouders er wel bij zijn, zorgt dat eerder voor een onveilige dan een veilige situatie doordat ze kletsen of op hun mobiel kijken."