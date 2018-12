Vijf jaar na verhoging alcoholleeftijd: 'Praat met 11-jarig kind over alcohol'

Het is bijna vijf jaar geleden dat de alcoholleeftijd is verhoogd van 16 naar 18 jaar. De bijbehorende bewustwordingscampagne NIX-18 is een succes en wordt verlengd, meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag.

Maar kinderen helemaal geen alcohol laten drinken tot hun 18de is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe praat je met je kind over alcohol en voorkom je dat ze het voor hun 18de drinken?

Wanneer begin je een gesprek over alcohol?

"Je moet al met je kinderen praten over alcohol voordat ze in de pubertijd zitten, zo rond hun 11de of 12de", zegt pedagoog Krista Okma. "Dan nemen ze namelijk nog dingen van je aan en zijn ze nieuwsgierig. Daarna komt het minder goed aan en hebben ze meer een 'whatever'-houding."

Als je het al op jonge leeftijd bespreekbaar maakt en er open over bent, is de kans groter dat ze naar je toe komen als het mis gaat, zegt Okma. "Als je er pas over praat op het moment dat het al een issue is, ben je eigenlijk al te laat."

Hoe begin je erover?

"Mijn zoon van 12 vroeg er zelf naar, maar je kan er ook over beginnen naar aanleiding van een nieuwsbericht of een spotje op tv." Een gesprek beginnen op een natuurlijk moment is het beste, zegt Okma. "Al is het maar wanneer je in de supermarkt bij de wijnafdeling staat."