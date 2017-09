Mobiel internet op vakantie: handig en soms een beetje frustrerend

Even de weg bekijken op Google Maps, dat leuke restaurantje in de buurt opzoeken of een foto op Instagram posten. Heb jij deze zomer op vakantie ook meer geïnternet op je telefoon? Dan ben je niet de enige. Maar niet iedereen is even enthousiast.

We internetten meer op vakantie nu de roamingkosten binnen de EU zijn afgeschaft.

Het aantal reizigers dat in het buitenland net zoveel mobiel internet gebruikt als thuis, is deze zomer verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die ervoor zorgde dat de roamingkosten werden afgeschaft binnen de EU.

Even op Google Maps kijken

Wat doen we dan zoal online op de camping? Uit een kleine rondvraag op LinkedIn blijkt: Google Maps is verreweg het populairst. Nooit meer verdwalen, maar rechtstreeks op je doel af kunnen gaan, mét filemeldingen blijkt handig.

"Vooral om te navigeren was het erg prettig geen rekening te hoeven houden met roaming", deelt Bram Boertjes. "Daardoor vonden we leukere plekjes in Italië."

Het blijft overigens wel opletten: reis je aan de randen van de EU, dan loop je het risico dat je op een netwerk belandt van een aangrenzend land. En dan betaal je ineens wél roamingkosten, waarschuwen meerdere reizigers.

Entertainment voor de kinderen

Daarnaast wordt de telefoon er regelmatig even bijgehaald om iets op te zoeken of muziek te luisteren via Spotify. Kinderen en tieners worden met Netflix of spelletjes bezig gehouden, en reisapps als Tripadvisor en ViaMichelin worden regelmatig geraadpleegd voor tips.

"Ik kon veel meer zien van de omgeving door onbeperkt internet", vertelt Sander Dullaart. "We fietsten veel en zochten gps-tracks van lokale fietsers op. Ook bezienswaardigheden en restaurants zoek je sneller op. Je ziet dus meer en eet beter."

Veel mensen ervaren het bezoek aan een ander land meer als een local. "Je voelt je toch een beetje meer 'thuis' en minder ontheemd", zegt Job ten Bosch.

Koen Wilmes stelt: "Met de vele reviewwebsites kun je jezelf inlezen alsof je een local bent." Hij ziet overigens ook de andere kant van de medaille: toeristen die hele tijd bezig zijn met hun telefoon en minder aandacht hebben voor de bezienswaardigheden.

Minder rust

Maar niet iedereen is even enthousiast. Zo mist Oskar Bolhuis de rust die hij zonder mobiel internet wel vond. "Niet op internet kunnen zorgde bij mij voorheen voor heel veel rust en ruimte in mijn hoofd om op nieuwe ideeën te komen, je bent dan echt even los van het drukke leven in de stad."

Hij bekeek tijdens zijn vakantie in Zwitserland het weer, nieuws, WhatsApp en sociale media. "Het begon met het weer checken, maar dan heb je de eerste stap al gezet. Dan zit je in je browser en klik je toch weer even voor. Voor je het weet zit je toch weer een kwartier naar je scherm te staren."

Stapje terugnemen

Afstand nemen is belangrijk, vindt hij, zeker als ondernemer. "Het doet heel veel voor je, even een stapje terugnemen en even uitzoomen op wat je aan het doen bent. Ik kom altijd met andere, frisse ideeën terug van vakantie. Anders blijf je toch een beetje in de waan van de dag, de afstand tot thuis wordt kleiner door internet."

Dan ga je toch gewoon níet online? "Mijn vrouw zei ook al: waarom ben je zo slap bezig?", zegt Bolhuis. "Maar ik merkte dat de internetverslaving te sterk is om er geen gebruik van te maken. Ik ben benieuwd of providers hier op gaan inspringen, om de drempel te verhogen voor mensen die niet online willen gaan."