Druk, druk, druk: we compenseren met duurdere vaderdagcadeaus

Morgen is het weer zover, het jaarlijkse vertroetel-jouw-vader-dag. Hoewel Vaderdag als minder belangrijk wordt gezien dan Moederdag, wordt er wel steeds meer geld uitgegeven aan cadeaus.

"We betalen gemiddeld 33 euro voor een vaderdagcadeau en aan een moederdagcadeau besteden we zo’n 35 euro", zegt Auke Jansen van onderzoeksbureau Q&A. Die bedragen zijn de afgelopen jaren toegenomen, volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels.

Dat komt volgens hem omdat 'we individualistischer zijn geworden'. "We zien onze (schoon)ouders misschien niet zo vaak als dat we zouden willen, en dit soort dagen grijp je dan graag aan om te compenseren."

Vader versus moeder

Q&A ondervroeg 1200 mensen naar het belang van Vader- en Moederdag. Daaruit blijkt dat 40 procent van de 1200 ondervraagden Vaderdag niet zo belangrijk vindt. Voor Moederdag is dit percentage 23 procent. Bijna de helft van Nederland denkt overigens dat de eigen vader er ook maar weinig waarde aan hecht aan deze dag.

Volgens Wessels zijn vaders ook minder geïnteresseerd in het ontvangen van cadeau's. "Een moeder reageert vaak enthousiaster wanneer ze in het zonnetje wordt gezet. Zo kan ze een bloemetje bijvoorbeeld erg waarderen. "Vaders denken meer 'nou leuk die fles wijn', maar verwachten niet zozeer cadeaus te krijgen."

Traditionele rollen

Daarnaast kan het zo zijn dat een traditioneel argument meespeelt om de moeder net iets meer te verwennen dan de vader, zegt hij: "De moeder heeft binnen de familie een verzorgende taak en daarom voelen we de behoefte om terug te geven."

"En omdat de vader in de traditionele rolverdeling de kostwinnaar is, zijn we geneigd te denken 'als hij iets wil of nodig heeft, dan koopt hij het wel'." Maar die traditionele rolverdeling breekt langzaam wel af, stelt hij.