Dit zijn de beste boeken over de toestand van de wereld (volgens onze correspondenten)

Ga je op vakantie? Dan is er eindelijk weer tijd voor het lezen van een paar goede (recente) boeken. Bijvoorbeeld over de diepere oorzaken van het nieuws van de dag. Onze correspondenten delen hun must reads.

De overwinning van Donald Trump, Brexit, terroristische aanslagen, Oekraïne. Soms is er zo veel belangrijks aan de hand dat je je niet echt kunt verdiepen in de oorzaken en trends op de lange termijn. Totdat je dat ene boek leest, je ogen worden geopend en je een conflict in het nieuws nooit meer met dezelfde ogen bekijkt.

Onze correspondenten Erik Mouthaan (Verenigde Staten), Olaf Koens (Midden Oosten) Stefan de Vries (Frankrijk), Eveline Rethmeier (Italië) en Jeroen Akkermans (Oost-Europa) over de boeken die maakten dat zij een land, een conflict of een trend beter gingen begrijpen.

Strangers in their own land, door Arlie Russel Hochschild



Waarom kozen zo veel Amerikanen voor Trump? Dit boek gaf Erik Mouthaan een hoop inzichten: "Hochschild schetst een fascinerend portret van rechtse kiezers en legt als geen ander uit waarom zoveel Amerikanen boos zijn op het politieke systeem. De schrijfster is socioloog, maar dit boek leest als een roman en geeft echt inzicht."

A peace to end all peace, door David Fromkin



Olaf Koens is eigenlijk van mening dat fictie-boeken je vaak meer vertellen over een land dan non-fictie-boeken. Een prettige uitzonder is volgens hem A peace to end all peace van David Fromkin.

Koens: "Ik heb het de afgelopen weken gelezen, en het is zo waanzinnig goed dat ik nu nog de noten zit door te spitten. Het gaat over de periode van de Eerste Wereldoorlog en de vrede die na de Europese loopgraven werd gesloten. De grootmachten Engeland en Frankrijk braken het Ottomaanse rijk op."

"Op tekentafels in Londen en Parijs een bevlogen idee, in werkelijkheid een naïeve, overschatte en misschien zelfs fatale poging de wereld naar eigen hand te zetten. Alles wat wij nu kennen in het Midden Oosten, de landen, de grenzen, de conflicten heeft ergens zijn oorsprong in die jaren, 1914-1922."

Blood lands, door Timothy Snyder



Als je iets wilt begrijpen van Oekraïne moet je volgens Jeroen Akkermans dit boek lezen. "Het Europese land dat ondanks de enorme omvang nooit serieus genomen is door de buren aan de west- en oostkant, met alle gevolgen van dien. Tot op de dag van vandaag wordt er gevochten. Helder geschreven. Ontluisterend. Een must."

Age of danger, door Pankaj Mishra



"Ik zal straks even door mijn bibliotheek wandelen," mailde Stefan de Vries. En dat deed hij. Maar liefst vier boeken moeten we van hem lezen. Waaronder bovenstaande.

"Een gezellig erudiet boek over de puinhopen in de wereld van vandaag. Alleen lezen onder begeleiding van een ijskoude gin-tonic met komkommer," aldus de Vries.

The Passport: The History of Man's Most Travelled Document, door Martin Lloyd



Volgens onze correspondent in Frankrijk een eye opener, zeker voor reisfanaten (met een hekel aan wachtrijen op luchthavens). “Wie wil weten waarom je deze zomer drie uur in de rij mag doorbrengen op Europa’s meest chaotische luchthaven (Schiphol voor de duidelijkheid), leest The Passport van Martin Lloyd. Een paspoort hebben lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar het meest nutteloze document op aarde teistert pas een eeuw onze binnenzakken. Wat mij betreft zo snel mogelijk afschaffen!”

Down and Out in Paris and London, door George Orwell​



Je kent Orwell waarschijnlijk van de klassieker 1984, die de laatste tijd weer volop wordt aangehaald. Maar Eric Blair, zoals hij echt heette, begon als een berooide journalist in Parijs en Londen, vertelt de Vries.

"Down and Out in Paris and London is een interessante vergelijking tussen de twee wereldsteden. Bovendien schreef hij het Parijse deel in mijn buurt, dus dat geeft een mooi beeld van de misère waarin een correspondent moet opereren. Hij was een meesterlijk verteller met een scherpe kijk op de maatschappij die actueler is dan ooit."

De zeven levens van Rome, door Robert Hughes



Correspondent Eveline Rethmeijer raadt dit boek van harte aan. "Dat Rome een openluchtmuseum is, is bekend, maar hoe ongelooflijk rijk de geschiedenis is, begrijp ik pas sinds ik dit boek heb gelezen. Het is fascinerend, leest als een roman, en absoluut niet als een geschiedenisboek."

Footsteps



En dan nog de laatste van Stefan de Vries. Het boek Footsteps is een verzameling literaire pelgrimstochten die eerder verschenen in The New York Times. Een aanrader voor wie weg wil dromen aan het strand, zegt de Vries:

"Wat is er beter dan te reizen door de ogen van grote schrijvers, terwijl je zelf drie weken lang bewegingsloos ligt te braden?"

Amen to that! Veel leesplezier, ook namens onze correspondenten.