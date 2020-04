Hunker je naar vrijmarkt op woningsdag? Dit is het alternatief

Dat geeft Marktplaats zelf ook wel toe. Op de bekende handelssite is vandaag de VrijMarktplaats geopend. En eigenlijk is er maar bar weinig verschil met hoe er normaal gesproken spulletjes van eigenaar wisselen.

Foto van kleedje

Het grote verschil is dat vrijmarktliefhebbers wordt gevraagd om een kleedje met al hun spullen neer te leggen en daar een foto van te maken en in de beschrijving een lijst op te nemen van alles wat er te koop is. Je advertentie zet je vervolgens in de categorie VrijMartkplaats en klaar is Kees.

Onderhandelen en betalen gaat daarna eigenlijk hetzelfde als anders. Je appt bijvoorbeeld of stuurt een bericht via de site. Daarna betaal je bijvoorbeeld via iDeal.

Het is de bedoeling dat verkopers nadat ze iets hebben verpatst een nieuwe foto maken van het kleedje, om het een beetje 'echt' te laten lijken.