Anderhalve meter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Er kunnen door het hele kantoor heen aanpassingen worden gedaan. In het begin zal dat provisorisch gaan, denkt Willems, maar sommige veranderingen zullen beklijven. "Je ziet op deze manier wat er mogelijk is. Epidemie-bestendig bouwen is nu nog niet iets waar architecten rekening mee houden, maar dat zullen ze wel meer gaan doen."

Ploegendiensten

Ook in hoe een bedrijf zijn kantoor gebruikt, zijn oplossingen te vinden, zegt Willems. "Mensen zullen meer thuis blijven werken, mede dankzij allerlei digitale middelen. Ook zou een bedrijf kunnen overwegen werknemers meer te spreiden, in een soort ploegendiensten. Dan gebruik je je kantoor langer en heb je minder mensen bij elkaar. Dat soort spreiding is ook goed voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer."

Zo zijn er meer positieve kanten te zien. "Misschien zullen mensen vaker de trap nemen, in plaats van met zijn allen in de lift te stappen. Ze zullen wat minder samendrommen. Ik denk dat het best lang zal duren voordat mensen weer helemaal terug durven te gaan naar hoe het was."