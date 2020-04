Hamsterwoede ebt weg, maar rijst, pasta en wc-papier zijn nog steeds mateloos populair

Drogist draait goed

Niet alleen de supermarkten draaien trouwens uitzonderlijk goed, ook de drogisterijen doen uitstekende zaken. De omzet in week 13 was ook daar veel hoger dan normaal: 9 procent meer dan een jaar eerder. Toch wordt ook daar duidelijk minder gehamsterd, want ten opzichte van een week eerder werd er dan weer 21,5 procent minder omgezet.

Slijterijen hebben het nakijken. Waar twee weken geleden mensen nog massaal drank in gingen slaan, was dat vorige week in het geheel niet zo. De omzetten daalden zelfs ten opzichte van vorig jaar.