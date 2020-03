Landen in lockdown: wijnwinkels en tabakszaken zijn bijna overal open

New York: Starbucks open

In de staat New York is vanaf maandag een lockdown van kracht. Iedereen moet zo veel mogelijk thuisblijven. "Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Dat betekent dat apothekers, supermarkten en wasserettes open mogen blijven, maar ook wijnwinkels houden de deuren open", zegt verslaggever Ruben Leter vanuit New York.

Verder zijn Starbucks-winkels in de buurt van ziekenhuizen nog open. En een keten als Dunkin' Donuts is alleen nog open voor afhaal of bezorging.