Groothandels als Makro en Sligro open voor gewone consument

Geen tabak

Natuurlijk werkt het ook de andere kant op, zegt hij. "Voor Sligro als horecagroothandel ligt de boel nu zo goed als stil. Wat je op deze manier verkoopt, levert je toch weer omzet op."

In principe is het hele assortiment van de groothandels ook beschikbaar voor consumenten, met uitzondering van de grootverpakkingen tabak. Jansen verwacht wel dat mensen vooral geïnteresseerd zullen zijn in de producten die ze normaal bij de supermarkt kopen.

Lege supermarkten

Het boodschappen doen bij de zelfbedieningsgroothandel verschilt nou ook weer niet zo veel van het shoppen bij de buurtsuper, vindt Marko Schaap, ondernemingsraadlid bij Makro. "Aan de kassa moet iedereen uiteindelijk btw betalen. Op de prijskaartjes staan beide prijzen vermeld, dus inclusief en exclusief btw."

Hoe druk het wordt, is afwachten, denkt hij. "We begrijpen de noodzaak van deze maatregel wel. Met alle lege supermarkten is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen."