Lege schappen, maar genoeg voor iedereen: hoe kan dat?

Houd rekening met elkaar en koop niet meer dan nodig, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) namens bedrijven zoals Vomar, Spar en Makro. "Er is genoeg voor iedereen", benadrukt ook de branchevereniging.

Maar waarom dan die lege schappen? "We moeten keuzes maken wat we naar de winkels brengen. De volumes zijn zo hoog dat we die artikelen brengen waar de meeste vraag naar is, zoals pasta, blikgroente, toiletpapier", zegt Marco van Grinsven, directeur distributie & transport Albert Heijn.

Elke dag nieuwe artikelen

Het betekent dat er elke dag nieuwe artikelen worden aangevuld. Dingen die er gisteren niet waren, aldus de super. Ook Jumbo bevestigt dat.

"We willen dat klanten voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen. Daarom vullen we nu eerst de producten aan waar het meeste vraag naar is, zoals groentenconserven, soepen en toiletpapier", zegt woordvoerder Claire Trügg.

'Er is echt genoeg'

"Er is echt genoeg", zegt Else de Kwaasteniet van het CBL. De lege schappen zijn er nu vooral omdat mensen veel van dezelfde producten inslaan. "Een supermarkt is nou eenmaal geen opslagplek. Normaal wordt de winkel een of twee keer per dag bevoorraad vanuit een distributiecentrum."

Bij een stijgende vraag kan het volgens de organisatie zo zijn dat supermarkten keuzes moeten maken. "Wat Albert Heijn zegt kan ik me goed voorstellen", aldus De Kwaasteniet.