Thuiswerken vanwege de coronacrisis? Dit zijn je rechten en plichten als werknemer

Mag je baas je met vakantie sturen?

Nee. Althans, dat mag de werkgever niet eenzijdig opleggen, zegt Annika Heerekop van vakbond FNV. Het inzetten van vakantiedagen, daarover moeten werkgever en werknemer het samen eens worden.

Dat zegt Maats ook. De werkgever kan niet zomaar eisen dat jij vakantiedagen gebruikt, als er geen werk is. Het komt weleens voor dat een bedrijf de deuren sluit, bijvoorbeeld rond de feestdagen, en dat er verplichte vrije dag wordt ingesteld. Maar daarover moeten afspraken zijn en het kan alleen 'op zeer beperkte schaal', aldus Maats.

In principe is het namelijk zo dat je als werknemer recht hebt op loon tenzij de werkgever kan bewijzen dat de reden om niet te betalen voortkomt uit een risico dat bij de werknemer ligt. Dat is in dit geval duidelijk niet zo.

Overigens kan het wel zo zijn dat in je contract hier andere afspraken over zijn gemaakt, maar zelfs dan wordt daar vrijwel nooit een beroep op gedaan, weet de advocaat,

Mocht het zo zijn dat er echt geen werk is en thuiswerken geen optie is, dan vindt FNV dat een werkgever eerst zou moeten kijken of een werknemer niet ergens anders ingezet kan worden of dat het misschien een uitgelezen moment is voor scholing.

Deeltijd-ww afgewezen? Dan eens kijken naar vakantie?

Daarna zou je baas werktijdverkorting, ook wel deeltijd-ww genoemd, aan moeten vragen als het niet anders kan. Pas als dat wordt afgewezen, dan zou er reden kunnen zijn volgens de bond om in gesprek te gaan over het inzetten van vakantie-uren.