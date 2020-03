Coronamaatregel: Thuisbezorgd zet je eten op de stoep

Dat heeft Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, bekendgemaakt. De regel geldt voor alle bezorgers van restaurants die via het platform eten verkopen.

De regel geldt ook voor alle maaltijdbezorgers van het bedrijf in andere Europese landen.

Zonder fysiek contact

"Als voorzorgsmaatregel in reactie op het coronavirus, verzorgt Takeaway bezorging zonder fysiek contact vanaf vandaag", schrijft het bedrijf. Koeriers wordt gevraagd om aan te bellen en de zak met eten voor de deur achter te laten.

Betalen met cash blijft wel mogelijk, bevestigt Thuisbezorgd desgevraagd. "In dat geval is contactloze bezorging helaas niet mogelijk. We bevelen onze klanten dan ook aan om online te betalen zodat er geen contact nodig is met de bezorger."