Westvleteren: niet meer bellen, maar online bestellen

De Sint-Sixtusabdij in het Vlaamse Westvleteren is bij bierliefhebbers bekend als de brouwerij van onder meer Westvleteren 12, dat al meerdere keren is gekozen tot het beste bier ter wereld.

Volgens de paters wordt Westvleteren 12 ook wel de Vlaamse Bourgogne genoemd. Maar ook Westvleteren 8 ('bekroond met een overvloedige en sterk wandklevende schuimkraag') en Westvleteren Blond ('fijne en verfrissende toest die voortvloeit tot in de voortreffelijk droge nasmaak') mogen er zijn.