Zin in wat anders? Ga voor een bierig kerstdiner

"De grootste vijand van bier in combinatie met food is vet", vertelt De Lange, die als biersommelier masterclasses geeft in het combineren van eten met bier en er een boek over schreef. Bier is vooral een zoete drank en heeft, op zure bieren na, geen zuren. Wijnen hebben die zuren wel waardoor wijnen vaak goed met eten en vooral vettige sauzen combineren.

Toch is bier serveren prima te doen. Samen met De Lange zetten we een traditioneel kerstmenu in elkaar waarbij we een aantal bieropties tippen.