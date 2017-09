Waarom willen de Koerden onafhankelijkheid? En vier andere vragen

Maandag is het referendum over onafhankelijkheid in de Koerdische Regio van Irak. Waarom willen de Koerden eigenlijk onafhankelijkheid. Correspondent Olaf Koens beantwoordt de belangrijkste vragen.

1. Waarom willen de Koerden onafhankelijkheid?

De Koerden wonen over een groot gebied in het Midden-Oosten, het is een volk zonder staat. Ze leven verspreid over Irak, Iran, Syrië en Turkije. Al bijna honderd jaar willen ze een eigen, onafhankelijke staat. Na de val van het Ottomaanse rijk lag een onafhankelijk Koerdistan op de Franse en Britse tekentafels, maar die afspraken uit 1920 zijn nooit nagekomen. De Koerden bleven minderheden in het Midden-Oosten. In Irak, waar 15 tot 20 procent van de bevolking Koerdisch is, werd de minderheidsgroep ernstig onderdrukt en vervolg.

Vanaf 1961 voerden de Koerden een gewapende strijd tegen de regering in Bagdad. Onder het schrikbewind van Saddam Hoessein werden in de jaren 80 zelfs chemische wapens ingezet om de Koerden te onderdrukken. 180.000 Koerden werden gedood bij die gifgasaanvallen, en ook in de jaren 90 werd de Koerdische opstand hardhandig de kop ingedrukt door Saddam Hoessein. De Amerikanen schoten te hulp en stelden in het noorden van Irak een no-fly zone in. Het begin van zelfbestuur voor de Iraakse Koerden.

2. En hoe zit dat nu dan?

Sinds 2005 hebben de Koerden de-facto een eigen staat in het noorden van Irak, met een eigen president, parlement, ministeries en een leger (de pesjmerga). Wel zijn ze financieel afhankelijk van de centrale regering in Bagdad, waar ze 17 procent van de inkomsten van de olie uit Irak horen te ontvangen. Die afspraak staat onder druk, waarbij beide partijen elkaar tegenwerken.

Onderhandelingen met Bagdad over mogelijke autonomie, en gesprekken over wat de landsgrenzen zijn, zitten muurvast. De Koerdische president Masoud Barzani probeert dat proces vlot te trekken met dit adviserend referendum. Ook Barzani zelf heeft aangegeven dat zijn regio niet direct met Irak zal breken, maar wil met een sterk mandaat onderhandelen over de toekomst van een onafhankelijke staat.

3. Waarom zijn de buurlanden en een groot deel van de internationale gemeenschap daarop tegen?

De buurlanden Syrië, Iran en Turkije hebben allemaal een significante Koerdische minderheid. Gevreesd wordt dat een onafhankelijk Koerdistan de roep van de Koerden om zelfbeschikking in deze landen alleen maar zal versterken. In Turkije is de regering al meer dan dertig jaar verwikkeld in een gewelddadige strijd met de Koerdische PKK. En de oorlog in Syrië heeft de Koerden in het noorden van het land in staat gesteld om hun positie te versterken. Ook zij zijn autonoom van Damascus.

De internationale gemeenschap is vooral bezorgd dat een referendum met alle mogelijke gevolgen zal afleiden van de strijd tegen terreurgroep IS, waar zowel de Iraakse als Koerdische strijdkrachten bij betrokken zijn, zowel in Irak als Syrië. Bovendien is de vrees dat ook dit referendum wel eens voor het oplaaien van het geweld kan zorgen.

4. Gaat het eigenlijk wel door?

Het is nog even afwachten. Het referendum staat gepland voor maandag 25 september, en president Barzani staat onder enorme druk van de regering in Bagdad, de buurlanden en de rest van de internationale gemeenschap. Hij heeft de optie op tafel gelegd dat het referendum geannuleerd kan worden, mits er een redelijk alternatief op tafel komt dat de onderhandelingen over een onafhankelijk Koerdistan garandeert. Vooralsnog weet Barzani de druk te weerstaan en lijkt het erop dat zijn referendum gewoon doorgaat.





De Koerdische president Masoud Barzani (foto: EPA)

5. Wat gaat er daarna gebeuren?

De verwachting is dat de Koerden op de dag van het referendum kiezen voor onafhankelijkheid. Turkije, dat veel olie importeert vanuit de Iraaks-Koerdische regio, en Iran zullen zeer waarschijnlijk harde retoriek hanteren en de uitslag verwerpen. Zij willen met alle macht een domino-effect in eigen land voorkomen. De Iraakse president Haider al-Abadi heeft gedreigd met militaire actie, maar dat is onwaarschijnlijk. Nu de strijd tegen IS gestreden is, zit niemand te wachten op weer een gewapend conflict. Toch staat de hele regio onder hoogspanning, en kan alles veranderen. Een ding blijft zeker: de Koerden zullen blijven strijden voor een eigen staat, met of zonder referendum.