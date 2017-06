De politie van Florida heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie van golfer Tiger Woods. Hij stond afgelopen maandag met zijn auto stil op de weg en maakte een slaperige en verwarde indruk. Hij werd opgepakt op verdenking van rijden onder invloed, maar hij bleek geen druppel alcohol in zijn bloed te hebben. Volgens Woods was het een reactie op medicijnen. De golfer is geblesseerd aan zijn rug.