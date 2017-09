"Het gaat nog jaren duren voordat dit weer een beetje bewoonbaar is." Verslaggever Sander Paulus is op Sint-Maarten en ziet overal om zich heen de schade van orkaan Irma. Er is weinig communicatie, er kan niet worden getankt en sommige mensen hebben nauwelijks eten. Toch hebben veel mensen hoop op een goede toekomst: "Ik ben niet bang. We redden het wel."