Zijn vrachtwagen vloog in brand na een botsing met een goederentrein bij Venlo, maar zelf zat hij er toen al niet meer in. De trucker kwam vanochtend vast te zitten op een overgang en sprong uit zijn cabine toen hij de trein aan zag komen. Er raakte niemand gewond door het ongeluk, maar het treinverkeer is wel de hele dag ontregeld.