Zo'n honderdduizend huishoudens in Nederland hebben een gevaarlijke cv-ketel in huis. In een type TopLine cv-ketel van Nefit kan brand ontstaan. Ook geeft deze ketel een risico op koolmonoxidevergiftiging. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderzoeksverslaggever Koen de Regt vertelt je wat er aan de hand is met de Nefit TopLine.