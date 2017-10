IS is bijna verslagen. Wat gaat er gebeuren met zo'n 180 Nederlandse jihadgangers die nog in het IS-gebied in Syrië zitten? Mannen en vrouwen zoals De 22-jarige Oussama uit Utrecht, en de 23-jarige Reda uit Leiden. Zij probeerden via Turkije terug te reizen, maar staan daar nu voor de rechter.