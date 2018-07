Jean-Claude Juncker had zichtbaar moeite om overeind te blijven staan tijdens de NAVO-top. De voorzitter vande Europese Commissie moest door wereldleiders overeind worden gehouden. Ook premier Rutte hielp een handje. Het is niet bekend wat er aan de hand was, zelf wil Juncker er niets over zeggen. Premier Rutte verklaarde na afloop dat Juncker last van zijn rug heeft.