Het is de eetzonde van elke zomer: zo'n lekker koel, zoet en vaak ook romig ijsje. We hebben op een rij gezet hoe 'vet' de ijsjes zijn en wat er allemaal voor nodig is om die overbodige calorietjes weer weg te poetsen. Opmerkelijk: lang in de zon liggen helpt ook. Da's nog eens een fijne combi.