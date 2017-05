Goederentrein botst op vrachtwagen bij Venlo

Het treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo is verstoord door een ongeluk met een vrachtwagen. De truck botste tegen een goederentrein tussen Venlo en Sevenum.

Hoe de truck op het spoor terecht kwam is nog niet duidelijk. De spoorwegovergang is bewaakt met slagbomen en signalen. De vrachtwagen werd meters meegesleurd en van de overgang afgesleurd, en vloog daarna in brand. Zowel de machinist als de bestuurder zijn ongedeerd gebleven. De chauffeur is waarschijnlijk voor de botsing uit de cabine gesprongen.

De trein en de vrachtwagen vervoerden geen gevaarlijke stoffen. Het opruimen van de ravage en het onderzoek naar het ongeluk zal nog de hele dag duren. Er rijden dan ook geen treinen tussen Horst-Sevenum en Blerick, er worden bussen ingezet.