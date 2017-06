We kennen het nog uit de jaren negentig, toen bedrijven de gekste dingen deden om goed personeel te vinden. Lease-auto's, gratis kinderopvang of een stapel extra vakantiedagen, het kon allemaal. En die situatie is nu weer aan het ontstaan, want bedrijven merken dat het steeds lastiger wordt om personeel aan zich te binden. Vooral bedrijven in de technische sector moeten vechten om goede mensen, en daar worden creatieve middelen voor gevonden.