Lekker bruin worden in de zon? Niet in China. Daar wordt een kleurtje gezien als teken van armoede. Bruin word je immers als je buiten hard moet werken. Niets voor de rijken dus. Voor wie z'n status niet wil verliezen, maar toch het strand op wil is er de facekini. Al jaren een hit op Chinese stranden. "Het zit heel comfortabel."