Ze geeft zeer zelden interviews, maar vanwege het 50-jarig bestaan van het Prinses Christina Concours mocht RTL Nieuws prinses Christina, de jongste zus van Beatrix, in haar woonkamer spreken. "Muziek doet het brein zingen. Met mijn kleinkinderen zing ik heel veel en dans ik ook. Dan hebben we zoveel plezier." Over Lady Gaga is ze duidelijk. "Vreselijk. Die muziek is knettergek."