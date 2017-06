Martin Kock kreeg landelijke bekendheid toen hij in Nieuwsuur een pleidooi hield voor de wet voltooid leven. Hij wil humaan sterven, en deed aan D66-leider Alexander Pechtold de oproep om dat mogelijk te maken. Het is een van de grote tegenstellingen tussen D66 en de ChristenUnie. Voor Martin is het dan ook onbegrijpelijk dat die partijen nu onderhandelen over een nieuw kabinet.