In 2010 verkrachtte hij twee meisjes van 16 en 17 jaar terwijl hij ze onder schot hield. Michael P. werd voor die verkrachting veroordeeld tot 11 jaar celstraf en zat nu in een kliniek waar hij werd voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Nu zit hij weer vast, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber.