"Iemand in een koud bad laten zitten? Schokkerend, dat kan echt niet." De introductietijd is weer begonnen in de studentensteden, en in Groningen brengt dat wat extra spanning met zich mee. Vereniging Vindicat kan zich geen fout meer veroorloven, nadat iemand zwaargewond raakte tijdens de ontgroening, en er 'bangalijstjes' met denigrerende teksten over vrouwen circuleerden. Wij legden de rector een aantal situaties voor en vroegen: kan dat nog gebeuren?