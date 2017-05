Denzel Doorn is weer thuis. De 19-jarige stagiair in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel ademde vorige week een giftig ontsmettingsmiddel in. Een uitzendkracht, die in het ziekenhuis werkte, zou de stof expres hebben laten lekken. Denzel: "Het dringt nog niet goed tot mij door"