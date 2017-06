In Bunschoten deden duizenden mensen mee aan een herdenking voor Savannah. Zondag werd het 14-jarige meisje dood gevonden. Het was een indrukwekkende avond, zeker voor één van de deelnemers. Hij zat vorig jaar bij Savannah in de klas, maar nu bij de eveneens dood gevonden Romy. "Dan is de wereld opeens heel klein."