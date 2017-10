"Bijbels en alles wat ze in de kerk hebben gevonden is hier allemaal verbrand.'' Drie jaar geleden nam IS de christelijke stad Qaraqosh in Noord-Irak in. Sinds een jaar is de stad bevrijd, maar veel inwoners durven nog altijd niet terug. Correspondent Olaf Koens neemt je mee naar de grootste kerk van de stad en laat zien wat voor ravage IS er heeft aangericht.