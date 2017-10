De A9 bij Velsen-Zuid is vandaag uren gesloten na een reeks botsingen. Een auto belandde in de vangrail, waarna zo'n tien auto's op elkaar botsten. Bijna 40 mensen moesten ter plekke door het ambulancepersoneel worden behandeld, twee moesten naar het ziekenhuis. Daarna ontstond aan de andere kant in de kijkersfile ook nog een botsing.