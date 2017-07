De oproerpolitie in Hamburg grijpt in bij de anti-G20-protestmars: Welkom in de hel. Dat gebeurde nadat de politie was bekogeld met onder andere flessen. Zo'n 12.000 mensen doen mee aan de demonstratie Welcome to Hell. Zo'n 1000 van hen hebben hun gezichten bedekt. Als zij hun vermomming afdoen, mogen ze doorlopen.