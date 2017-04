Begin deze week hield de politie in Rotterdam een 58-jarige man aan. Hij wordt verdacht van de moord op twee, en mogelijk zelfs vijf vrouwen, in de jaren tachtig en negentig. Anneke Gerrits uit Nijmegen verloor in die periode haar dochter Jeanette Sip. Zij was prostituee in Rotterdam. Ook Jeanette zou door de verdachte vermoord kunnen zijn.