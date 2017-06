Tot voor kort was het onmogelijk: een westerse filmploeg in Raqqa. De Syrische stad was drie jaar lang een IS-bolwerk. Journalisten zouden er zijn ontvoerd en mogelijk geëxecuteerd. Nu verliest de terreurgroep terrein aan Koerdische en Arabische strijders die Raqqa hebben omsingeld. Maar veilig is het er zeker niet, ontdekt een Amerikaanse filmploeg.