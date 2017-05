Miriam Rodríguez Martínez is een activiste die het op durfde te nemen tegen de machtige drugskartels in Mexico. Nadat haar eigen dochter werd ontvoerd en vermoord, zocht Miriam zelf uit wie de daders waren en sleepte ze voor het gerecht. Daarna zette Miriam zich in voor honderden andere nabestaanden. Zo werd ze een inspiratiebron voor velen. Nu is ze zelf slachtoffer geworden.