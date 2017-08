Davey reist elke dag 4,5 uur voor werk: Als ik aankom ben ik gelijk klaar om te beginnen'

Nederlanders reizen gemiddeld 22,6 kilometer voor hun werk. Al verschilt dat per regio. Davey Bennaars (23) haalt het gemiddelde flink omhoog: hij woont meer dan 150 kilometer van zijn werk.

"In totaal zit ik op een dag vier uur in de trein. En dan moet ik ook nog met de fiets", zegt Davey. Hij woont namelijk in Breda en werkt als beleidsmedewerker in Lelystad. Dat betekent dat hij voor 06.00 uur de deur uit gaat en elke dag weer rond 19.00 thuis is.

"Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Tijdens mijn studie moest ik ook al anderhalf uur reizen. Ik ben het dus wel gewend", legt Davey uit. De tijd in de trein gebruikt hij vooral om wakker te worden, het nieuws te lezen en af een toe een puzzel te maken. "Ik plan mijn activiteiten er ook een beetje omheen. Ik reis bijvoorbeeld via Schiphol en dan doe ik daar ook gelijk mijn boodschappen."

Verhuizen

Toch gaat Davey, mede vanwege de reistijden, verhuizen naar Den Bosch. "Maar dan moet ik nog steeds anderhalf uur reizen naar mijn werk", lacht hij. "Ik zou zelf wel naar Utrecht willen verhuizen, maar mijn vriendin werkt in Tilburg. Dus ik moet concessies doen."

Ondanks alle tijd die Davey kwijt is aan het reizen, vindt hij het wel een fijne manier om zijn dag te beginnen. "Als ik aankom op werk ben ik gelijk klaar om aan het werk te gaan. Ik hoef niet nog een uur op te starten. En het is ook gewoon werk dat ik leuk vind, dat is voor mij heel belangrijk."

Davey is niet de enige die flink moet reizen. Op onze Facebook-pagina kwamen veel reacties binnen over dit onderwerp:

